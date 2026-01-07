DAX 25.094 -0,1%ESt50 5.911 -0,2%MSCI World 4.484 -0,1%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 77.036 -1,4%Euro 1,1678 +0,0%Öl 60,75 +0,6%Gold 4.427 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord tiefer -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Aktien von Chevron und ExxonMobil im Blick: Venezuela nutzt Öl-Gelder nur für US-Produkte Aktien von Chevron und ExxonMobil im Blick: Venezuela nutzt Öl-Gelder nur für US-Produkte
Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rio Tinto Aktie

Kaufen
Verkaufen
Rio Tinto Aktien-Sparplan
72,35 EUR -0,36 EUR -0,50 %
STU
62,71 GBP +0,13 GBP +0,21 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 117,73 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852147

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007188757

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTPPF

Deutsche Bank AG

Rio Tinto Hold

12:41 Uhr
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
72,35 EUR -0,36 EUR -0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 5300 auf 6200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Metallpreise und Minenaktien seien stark ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Strukturelle Kräfte sollten die Preise weiterhin stützen, vor allem für Kupfer. Der Experte erhöhe seine Schätzungen für die Rohstoffpreise./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
62,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
72,33 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
62,71 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Liam Fitzpatrick 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,33 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

12:41 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.12.25 Rio Tinto Neutral UBS AG
10.12.25 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
10.12.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

finanzen.net FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rio Tinto von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start steigen
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 am Mittag im Plus
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Rio Tinto-Aktie ein
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - RIO.R
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - RIO.R
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - RIO.R
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - RIO.R
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - RIO
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - RIO
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - RIO
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - RIO
RSS Feed
Rio Tinto plc zu myNews hinzufügen