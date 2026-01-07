Rio Tinto Aktie
Marktkap. 117,73 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 5300 auf 6200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Metallpreise und Minenaktien seien stark ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Strukturelle Kräfte sollten die Preise weiterhin stützen, vor allem für Kupfer. Der Experte erhöhe seine Schätzungen für die Rohstoffpreise./ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
62,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
72,33 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
62,71 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Liam Fitzpatrick
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,33 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
