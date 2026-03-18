easyJet Aktie

4,23 EUR -0,04 EUR -0,84 %
STU
3,67 CHF -0,14 CHF -3,72 %
BRX
Marktkap. 3,19 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol EJTTF

easyJet plc
4,23 EUR -0,04 EUR -0,84%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Easyjet von 465 auf 340 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Krieg in Nahost sollte im laufenden Jahr zu sinkenden Margen der europäischen Fluggesellschaften führen, da diese den plötzlichen Anstieg der Treibstoffpreise wohl kaum vollständig an die Kunden weitergeben könnten, schrieb Jaime Rowbotham in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet Sell

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3,40 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
4,16 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,22 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

09:41 easyJet Sell Deutsche Bank AG
08:31 easyJet Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 easyJet Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 easyJet Outperform Bernstein Research
09.03.26 easyJet Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

