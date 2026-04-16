easyJet Aktie
Marktkap. 3,37 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet von 440 auf 415 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane kappte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis des Billigfliegers für das laufende und die kommenden Geschäftsjahre um durchschnittlich mehr als ein Drittel. Hauptgrund seien die gestiegenen Treibstoffpreise. Allerdings würden die harten Zeiten auch wieder vorübergehen. Das Abwärtsrisiko sei begrenzt und eine Verbesserung des geopolitischen Umfelds könnte eine Erholung antreiben./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Outperform
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
4,15 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
4,35 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,76 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|08:46
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|19.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research