Fraport Aktie
Marktkap. 6,45 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Flughafenbetreibers seien solide gewesen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Preisanhebungen in Kombination mit Kostensenkungen hätten sich bewährt./mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Hold
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
68,45 €
|Abst. Kursziel*:
8,11%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
68,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,35%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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