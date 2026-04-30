Warburg Research

Fraport Hold

13:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Flughafenbetreibers seien solide gewesen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Preisanhebungen in Kombination mit Kostensenkungen hätten sich bewährt./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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