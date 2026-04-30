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Symbol FPRUF

Warburg Research

Fraport Hold

13:56 Uhr
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Flughafenbetreibers seien solide gewesen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Preisanhebungen in Kombination mit Kostensenkungen hätten sich bewährt./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Hold

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
68,45 €		 Abst. Kursziel*:
8,11%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
68,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,35%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:36 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 Fraport Hold Warburg Research
22.04.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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