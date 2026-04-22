Fraport Aktie
Marktkap. 6,73 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport von 79,50 auf 74,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dem Flughafenbetreiber sei ein guter Start ins Jahr gelungen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Horizont zögen aber dunkle Wolken auf, nicht zuletzt angesichts des Konflikts im Nahen Osten./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Zusammenfassung: Fraport Hold
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
70,60 €
|Abst. Kursziel*:
4,82%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
71,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,28%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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