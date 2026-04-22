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Warburg Research

Fraport Hold

12:11 Uhr
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport von 79,50 auf 74,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dem Flughafenbetreiber sei ein guter Start ins Jahr gelungen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Horizont zögen aber dunkle Wolken auf, nicht zuletzt angesichts des Konflikts im Nahen Osten./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Zusammenfassung: Fraport Hold

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
70,60 €		 Abst. Kursziel*:
4,82%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
71,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,28%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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