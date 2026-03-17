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Symbol FPRUF

Deutsche Bank AG

Fraport Hold

09:46 Uhr
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen des Flughafenbetreibers für 2025 mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Hold

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
77,00 €		 Abst. Kursziel*:
-20,78%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
76,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,21%
Analyst Name:
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:46 Fraport Hold Deutsche Bank AG
08:26 Fraport Overweight Barclays Capital
17.03.26 Fraport Overweight Barclays Capital
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17.03.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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