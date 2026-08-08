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AI Analyse

Warburg Research

Aurubis Buy

10.08.26
Aurubis Buy
Aktie in diesem Artikel
Aurubis
177,40 EUR 5,30 EUR 3,08%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis nach Zahlen zum dritten Geschäftsuartal von 212 auf 211 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hamburger Kupferschmelze habe mit dem Gewinn vor Steuern die Konsensschätzung um knapp neun Prozent übertroffen, schrieb Stefan Augustin am Montag in seinem Resümee. Die Verzögerung der Inbetriebnahme eines Werks in den USA habe jedoch am Markt für Enttäuschung gesorgt, das sei nun aber eingepreist./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Buy

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
211,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
173,80 €		 Abst. Kursziel*:
21,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
177,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,94%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
169,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aurubis

10.08.26 Aurubis Buy Warburg Research
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07.08.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Aurubis Neutral UBS AG
06.08.26 Aurubis Buy Warburg Research
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