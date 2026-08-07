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Warburg Research

pbb Buy

11:26 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Volumen des Neugeschäfts des Immobilienfinanzierers dürfte auf rund drei Milliarden Euro gestiegen sein, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Er nannte das entsprechende Ziel der Bank für das gesamte Geschäftsjahr ambitioniert. Er verwies auf eine fortgesetzte konjunkturelle Schwäche in Europa und höhere Zinsen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: pbb Buy

Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
5,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3,55 €		 Abst. Kursziel*:
54,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,02%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

11:26 pbb Buy Warburg Research
26.05.26 pbb Hold Deutsche Bank AG
12.05.26 pbb Buy Warburg Research
02.04.26 pbb Buy Warburg Research
18.02.26 pbb Hold Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Marcus Schulte, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Dr. Pamela Hoerr, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Kay Wolf, buy
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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