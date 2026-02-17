DAX 25.181 +0,7%ESt50 6.067 +0,7%MSCI World 4.520 +0,3%Top 10 Crypto 8,7915 +0,4%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 57.589 +1,1%Euro 1,1838 -0,1%Öl 67,68 +0,5%Gold 4.921 +0,9%
pbb Aktie

3,77 EUR -0,03 EUR -0,89 %
STU
Marktkap. 506,43 Mio. EUR

KGV 9,90 Div. Rendite 3,13%
WKN 801900

ISIN DE0008019001

Symbol PBBGF

Deutsche Bank AG

pbb Hold

09:31 Uhr
pbb Hold
Aktie in diesem Artikel
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
3,77 EUR -0,03 EUR -0,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank nach jüngsten Zahlen von 5 auf 4,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer ziehe einen Schlussstrich unter das Jahr 2025, schrieb Miriam Killian in ihrem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Die Resultate deuteten darauf hin, dass der Weg derzeit steinig sei. Die Erreichung strategischer Ziele werde verzögert und dies mache eine Kürzung ihrer Prognosen erforderlich./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: pbb Hold

Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
4,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3,75 €		 Abst. Kursziel*:
20,13%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
3,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,43%
Analyst Name:
Miriam Killian 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

09:31 pbb Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 pbb Buy Warburg Research
13.02.26 pbb Buy Warburg Research
02.12.25 pbb Buy Warburg Research
14.11.25 pbb Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Handelsende fester
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter
finanzen.net pbb Aktie News: pbb am Montagnachmittag stärker
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: SDAX in Rot
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags schwächer
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende in der Gewinnzone
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: Deutsche Pfandbriefbank AG publishes guidance for the 2026 financial year
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, buy
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Dr. Pamela Hoerr, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Marcus Schulte, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Kay Wolf, buy
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
