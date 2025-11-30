DAX 23.756 +0,7%ESt50 5.708 +0,7%MSCI World 4.379 +0,0%Top 10 Crypto 11,75 +1,2%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 75.248 +1,2%Euro 1,1610 +0,0%Öl 62,94 -0,6%Gold 4.200 -0,8%
pbb Aktie

4,46 EUR +0,03 EUR +0,68 %
STU
Marktkap. 609,44 Mio. EUR

KGV 9,90 Div. Rendite 3,13%
WKN 801900

ISIN DE0008019001

Symbol PBBGF

Warburg Research

pbb Buy

11:16 Uhr
pbb Buy
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
4,46 EUR 0,03 EUR 0,68%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 7,20 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für gewerbliche Immobilienfinanzierung mache gute Fortschritte bei der geplanten Übernahme der Deutsche Investment Group, schrieb Andreas Pläsier am Dienstag nach einer Roadshow mit dem Management. Die Akquisition dürfte die Eigenkapitalrendite stärken./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: pbb Buy

Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,43 €		 Abst. Kursziel*:
57,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,81%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

11:16 pbb Buy Warburg Research
14.11.25 pbb Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 pbb Buy Warburg Research
31.10.25 pbb Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 pbb Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

finanzen.net Experteneinschätzungen Analysten sehen bei pbb-Aktie Potenzial Analysten sehen bei pbb-Aktie Potenzial
finanzen.net Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, Kauf
dpa-afx pbb-Aktie legt trotzdem zu: S&P senkt Rating-Ausblick
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX notiert am Montagnachmittag im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX legt am Montagmittag zu
StockXperts Deutsche Pfandbriefbank: Konzentration auf Europa
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, buy
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Dr. Pamela Hoerr, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Marcus Schulte, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Kay Wolf, buy
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
