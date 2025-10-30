pbb Aktie
Marktkap. 635,8 Mio. EURKGV 9,90 Div. Rendite 3,13%
WKN 801900
ISIN DE0008019001
Symbol PBBGF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 6 auf 5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften deutliche Umsatz- und Ergebnisrückgänge, aber eine verbesserte Kostenentwicklung belegen, schrieb Miriam Killian in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Stimmung in den wichtigsten Märkten habe sich stabilisiert, doch größere Aufträge müssten noch zurückkommen. Killian senkte ihre Schätzungen./gl/tih
Zusammenfassung: pbb Hold
|Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
5,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
4,70 €
|Abst. Kursziel*:
6,43%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
4,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,89%
|
Analyst Name:
Miriam Killian
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse