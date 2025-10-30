DAX 24.034 -0,4%ESt50 5.691 -0,2%MSCI World 4.382 +0,0%Top 10 Crypto 15,04 +0,3%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.197 +1,8%Euro 1,1572 +0,0%Öl 64,56 -0,3%Gold 4.001 -0,9%
pbb Aktie

4,72 EUR +0,02 EUR +0,43 %
STU
Marktkap. 635,8 Mio. EUR

KGV 9,90 Div. Rendite 3,13%
WKN 801900

ISIN DE0008019001

Symbol PBBGF

pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
4,72 EUR 0,02 EUR 0,43%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 6 auf 5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften deutliche Umsatz- und Ergebnisrückgänge, aber eine verbesserte Kostenentwicklung belegen, schrieb Miriam Killian in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Stimmung in den wichtigsten Märkten habe sich stabilisiert, doch größere Aufträge müssten noch zurückkommen. Killian senkte ihre Schätzungen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: pbb Hold

Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,70 €		 Abst. Kursziel*:
6,43%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,89%
Analyst Name:
Miriam Killian 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

10:01 pbb Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 pbb Buy Warburg Research
29.09.25 pbb Buy Warburg Research
13.08.25 pbb Buy Warburg Research
07.08.25 pbb Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Start mit Gewinnen
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsstart zurück
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
dpa-afx Pfandbriefbanken: Staatsbürgschaften für den Wohnungsbau
finanzen.net Analysten sehen für pbb-Aktie Luft nach oben
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX verliert am Freitagnachmittag
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag schwächer
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Dr. Pamela Hoerr, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Marcus Schulte, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Kay Wolf, buy
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb to offer partial repurchase of two Tier 2 bonds and plans to issue new Tier 2 capital
