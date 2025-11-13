DAX 23.658 -1,6%ESt50 5.644 -1,7%MSCI World 4.343 -0,3%Top 10 Crypto 12,76 -5,3%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 81.659 -4,8%Euro 1,1643 +0,0%Öl 63,76 +1,0%Gold 4.118 -1,3%
Marktkap. 569,1 Mio. EUR

KGV 9,90 Div. Rendite 3,13%
pbb Hold

13:31 Uhr
pbb Hold
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
4,02 EUR
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Miriam Killian in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: pbb Hold

Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,05 €		 Abst. Kursziel*:
23,58%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,38%
Analyst Name:
Miriam Killian 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

13.11.25 pbb Buy Warburg Research
31.10.25 pbb Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 pbb Buy Warburg Research
29.09.25 pbb Buy Warburg Research
13.08.25 pbb Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

dpa-afx Wegen US-Rückzug pbb-Aktie büßt ein: Deutsche Pfandbriefbank erwartet tiefrote Zahlen pbb-Aktie büßt ein: Deutsche Pfandbriefbank erwartet tiefrote Zahlen
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags fester
dpa-afx ROUNDUP: Pfandbriefbank erwartet 2025 hohen Verlust - Aktienkurs sackt ab
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus
dpa-afx Pfandbriefbank erwartet 2025 Vorsteuerverlust von über 200 Millionen Euro
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net pbb Aktie News: pbb am Mittwochmittag mit Abschlägen
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Dr. Pamela Hoerr, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Marcus Schulte, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Kay Wolf, buy
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb to offer partial repurchase of two Tier 2 bonds and plans to issue new Tier 2 capital
