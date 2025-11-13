pbb Aktie
Marktkap. 569,1 Mio. EURKGV 9,90 Div. Rendite 3,13%
WKN 801900
ISIN DE0008019001
Symbol PBBGF
pbb Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Miriam Killian in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: pbb Hold
|Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
5,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
4,05 €
|Abst. Kursziel*:
23,58%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
4,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,38%
|
Analyst Name:
Miriam Killian
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse