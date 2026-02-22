Walmart Aktie
Marktkap. 833,69 Mrd. EURKGV 43,64 Div. Rendite 0,79%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Walmart von 125 auf 132 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Walmart biete weiterhin eine selten gute Story unter den Einzelhändlern, schrieb Seth Sigman am Montag. Der US-Konzern kombiniere Marktanteilszuwächse mit steigender Profitabilität./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 03:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Overweight
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 132,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 122,99
|Abst. Kursziel*:
7,33%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 123,10
|Abst. Kursziel aktuell:
7,23%
|
Analyst Name:
Seth Sigman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 129,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
