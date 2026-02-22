DAX 25.150 -0,4%ESt50 6.141 +0,2%MSCI World 4.551 -0,1%Top 10 Crypto 8,5590 +2,9%Nas 22.769 -0,5%Bitcoin 55.706 -2,5%Euro 1,1796 +0,0%Öl 72,18 +0,7%Gold 5.183 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Wall Street uneins -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- Siemens Energy, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus
Top News
Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tesla-Aktie gibt ab: Geplanter Industriepark entfacht neuen Wald-Streit Tesla-Aktie gibt ab: Geplanter Industriepark entfacht neuen Wald-Streit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Walmart Aktie

Kaufen
Verkaufen
Walmart Aktien-Sparplan
105,06 EUR +0,80 EUR +0,77 %
STU
123,10 USD +0,09 USD +0,07 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 833,69 Mrd. EUR

KGV 43,64 Div. Rendite 0,79%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860853

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US9311421039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WMT

Barclays Capital

Walmart Overweight

15:01 Uhr
Walmart Overweight
Aktie in diesem Artikel
Walmart
105,06 EUR 0,80 EUR 0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Walmart von 125 auf 132 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Walmart biete weiterhin eine selten gute Story unter den Einzelhändlern, schrieb Seth Sigman am Montag. Der US-Konzern kombiniere Marktanteilszuwächse mit steigender Profitabilität./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 03:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walmart Overweight

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 132,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 122,99		 Abst. Kursziel*:
7,33%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 123,10		 Abst. Kursziel aktuell:
7,23%
Analyst Name:
Seth Sigman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 129,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walmart

15:01 Walmart Overweight Barclays Capital
20.02.26 Walmart Overweight Barclays Capital
20.02.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
20.02.26 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Walmart Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Walmart

finanzen.net Blick ins Portfolio Kaum Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025 Kaum Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
finanzen.net Walmart stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net Starker Wochentag in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge
finanzen.net Walmart Aktie News: Walmart verzeichnet am Freitagabend Verluste
WH SelfInvest Walmart Aktie: Wie KI und der Shopping-Assistent Sparky das Wachstum treiben
finanzen.net Gewinne in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Freitagshandel in New York: Dow Jones stärker
finanzen.net Starker Wochentag in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Freitagmittag steigen
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Gewinne
MotleyFool Prediction: 3 Stocks That'll Be Worth More Than Walmart 5 Years From Now
MotleyFool Walmart vs. Amazon: Which Trillion-Dollar Stock Is a Better Buy Right Now?
MotleyFool Is Walmart Still a Buy After Its Strong Run?
Benzinga Walmart CFO Warns Of &#39;Hiring Recession&#39; As GDP Disappoints — Is A 2026 Recession Coming?
Benzinga Walmart Analysts Are Bullish After Q4 Performance, Call Valuations Concern Fair
Zacks ETFs to Watch as Walmart Shares Slip Despite Q4 Earnings Beat
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights Walmart
Benzinga Amazon Edges Past Walmart To Take Fortune 500 Crown For The First Time In 13 Years
RSS Feed
Walmart zu myNews hinzufügen