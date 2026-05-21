DAX 24.861 +1,0%ESt50 6.020 +1,0%MSCI World 4.788 +0,2%Top 10 Crypto 9,9125 +0,4%Nas 26.293 +0,1%Bitcoin 66.740 -0,1%Euro 1,1608 -0,1%Öl 103,4 -1,4%Gold 4.524 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J Plug Power A1JA81 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- Wall Street höher erwartet -- ifo-Geschäftsklima überraschend verbessert -- KI-Boom sorgt für Rekordzahlen bei Lenovo --NVIDIA, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie reagiert verhalten auf EMA-Empfehlung für Abnehmpille Novo Nordisk-Aktie reagiert verhalten auf EMA-Empfehlung für Abnehmpille
Erneut Hoffnung im Nahost-Konfilkt: DAX mit Aufschlägen - 25.000 Punkte wieder im Blick Erneut Hoffnung im Nahost-Konfilkt: DAX mit Aufschlägen - 25.000 Punkte wieder im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Walmart Aktie

Kaufen
Verkaufen
Walmart Aktien-Sparplan
105,28 EUR +0,52 EUR +0,50 %
STU
122,20 USD -8,71 USD -6,65 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 898,52 Mrd. EUR

KGV 43,66 Div. Rendite 0,79%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860853

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US9311421039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WMT

UBS AG

Walmart Buy

14:51 Uhr
Walmart Buy
Aktie in diesem Artikel
Walmart
105,28 EUR 0,52 EUR 0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktie des Einzelhändlers Walmart von 147 auf 141 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Schon vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen sei für die Aktie der Spielraum für kurzfristig weitere Kurssteigerungen eng gewesen, schrieb Michael Lasser am Freitag im Nachgang des Berichts. Mit dem jüngsten Kursrückgang sei das Papier nun umso attraktiver./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walmart Buy

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 141,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 121,34		 Abst. Kursziel*:
16,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 122,20		 Abst. Kursziel aktuell:
15,38%
Analyst Name:
Michael Lasser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 140,80

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walmart

14:51 Walmart Buy UBS AG
14:36 Walmart Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:21 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:36 Walmart Overweight Barclays Capital
21.05.26 Walmart Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Walmart

dpa-afx Anziehende Inflation Walmart-Aktie gibt wegen Ausblick ab: Starkes Wachstum trotz Konjunktursorgen - Treibstoffkosten belasten Walmart-Aktie gibt wegen Ausblick ab: Starkes Wachstum trotz Konjunktursorgen - Treibstoffkosten belasten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Walmart auf 'Analyst Focus List' - Ziel 137 Dollar
finanzen.net NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt schlussendlich zu
finanzen.net Zuversicht in New York: S&P 500 steigt schlussendlich
finanzen.net Börse New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Walmart Aktie News: Walmart am Donnerstagabend im Sinkflug
finanzen.net Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Plus
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones am Donnerstagnachmittag freundlich
finanzen.net Starker Wochentag in New York: S&P 500 mit Zuschlägen
Benzinga Walmart Eats $175 Million Fuel Cost Hit To Protect Shoppers—Now It&#39;s Warning Of Inflation Ahead
MotleyFool Why Walmart Stock Fell Today
Benzinga D-Wave Quantum, IBM, Infleqtion, Rigetti Computing And Walmart: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
MotleyFool Stock Market Today, May 21: Walmart Shares Slide After Cautious Profit Guidance Highlights Margin Pressure
FOX Business Asbestos fears spark urgent recall of 120K+ squeeze toys sold at Walmart, Ollie’s
MotleyFool Is Walmart a Buy After Its Latest Earnings Report?
MotleyFool Walmart (WMT) Q1 2027 Earnings Transcript
MotleyFool Market Indexes Drift Lower; Walmart Drops 8% While Quantum Computing Rallies
RSS Feed
Walmart zu myNews hinzufügen