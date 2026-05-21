Walmart Aktie
Marktkap. 898,52 Mrd. EURKGV 43,66 Div. Rendite 0,79%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktie des Einzelhändlers Walmart von 147 auf 141 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Schon vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen sei für die Aktie der Spielraum für kurzfristig weitere Kurssteigerungen eng gewesen, schrieb Michael Lasser am Freitag im Nachgang des Berichts. Mit dem jüngsten Kursrückgang sei das Papier nun umso attraktiver./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 141,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 121,34
|Abst. Kursziel*:
16,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 122,20
|Abst. Kursziel aktuell:
15,38%
|
Analyst Name:
Michael Lasser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 140,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Walmart
|14:51
|Walmart Buy
|UBS AG
|14:36
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:21
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
