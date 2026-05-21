UBS AG

Stellantis Buy

11:46 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Die relevanteste Neuigkeit sei der Ausblick bis 2028, der sich etwa mit seinen Erwartungen decke, aber klar über dem Konsens liege, schrieb Patrick Hummel am Donnerstagabend nach dem Kapitalmarkttag. Die beabsichtigten Marktanteile hält er für ambitioniert./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 19:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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