Stellantis Aktie
Marktkap. 18,61 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Die relevanteste Neuigkeit sei der Ausblick bis 2028, der sich etwa mit seinen Erwartungen decke, aber klar über dem Konsens liege, schrieb Patrick Hummel am Donnerstagabend nach dem Kapitalmarkttag. Die beabsichtigten Marktanteile hält er für ambitioniert./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 19:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Buy
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
9,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,45 €
|Abst. Kursziel*:
50,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,22%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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