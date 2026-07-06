TRATON Aktie
Marktkap. 17,57 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb das Analystenteam um Hemal Bhundia am Montag im Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu den Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Buy
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,16 €
|Abst. Kursziel*:
8,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,89%
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|11:36
|TRATON Buy
|UBS AG
|08:46
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:36
|TRATON Buy
|UBS AG
|08:46
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:36
|TRATON Buy
|UBS AG
|16.06.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|13.05.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|30.04.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08:46
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research