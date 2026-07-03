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UBS AG

KION GROUP Buy

11:31 Uhr
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Buy" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb Sven Weier am Montag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu seinen Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Buy

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,42 €		 Abst. Kursziel*:
32,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,00%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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