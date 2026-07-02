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Bernstein Research

KION GROUP Outperform

08:01 Uhr
KION GROUP Outperform
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kion vor den am 30. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Philippe Lorrain verwies in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf zuversichtliche Aussagen während des Pre-Close-Calls des Anbieters von Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten. Insgesamt dürfte mit einem soliden Quartal zu rechnen sein, schrieb er./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Outperform

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
41,11 €		 Abst. Kursziel*:
58,11%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
42,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,23%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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