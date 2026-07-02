KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,22 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kion vor den am 30. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Philippe Lorrain verwies in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf zuversichtliche Aussagen während des Pre-Close-Calls des Anbieters von Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten. Insgesamt dürfte mit einem soliden Quartal zu rechnen sein, schrieb er./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Outperform
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
41,11 €
|Abst. Kursziel*:
58,11%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
42,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,23%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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