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AI Analyse

Bernstein Research

Givaudan Underperform

08:56 Uhr
Givaudan Underperform
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.366,00 EUR -13,00 EUR -0,38%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 2886 Franken auf "Underperform" belassen. Der Wettbewerber DSM-Firmenich stehe vor einer mehrjährigen Erholung des Geschäfts mit Dufstoffen, schrieb Victoria Nice am Montag. Das werde am Markt bislang unterschätzt. Mit Blick auf das jüngste überdurchschnittliche Wachstum sieht die Expertin hingegen Risiken. Die Wachstumstreiber der vergangenen Jahre könnten an Schwung verlieren./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Underperform

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.886,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
3.184,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-9,36%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
3.172,64 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,03%
Analyst Name:
Victoria Nice 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.353,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
29.07.26 Givaudan Halten DZ BANK
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24.07.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
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