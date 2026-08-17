Bernstein Research

Givaudan Underperform

08:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 2886 Franken auf "Underperform" belassen. Der Wettbewerber DSM-Firmenich stehe vor einer mehrjährigen Erholung des Geschäfts mit Dufstoffen, schrieb Victoria Nice am Montag. Das werde am Markt bislang unterschätzt. Mit Blick auf das jüngste überdurchschnittliche Wachstum sieht die Expertin hingegen Risiken. Die Wachstumstreiber der vergangenen Jahre könnten an Schwung verlieren./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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