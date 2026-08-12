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AI Analyse

Warburg Research

Basler Buy

10:46 Uhr
Basler Buy
Aktie in diesem Artikel
Basler AG
23,65 EUR 0,25 EUR 1,07%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Basler auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Nach Aussagen des Bildverarbeitungsspezialisten auf einer von Warburg veranstalteten Roadshow und bei einer Konferenz in Frankfurt bleibe er dabei, dass der aktuelle Gegenwind einem Versorgungs- und nicht einem Nachfrageproblem geschuldet sei, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Nach dem Kursrückgang in den vergangenen Wochen sehe er daher ein fast dreißigprozentiges Potenzial für die Aktie./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Basler AG

Zusammenfassung: Basler Buy

Unternehmen:
Basler AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,60 €		 Abst. Kursziel*:
31,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,08%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Basler AG

10:46 Basler Buy Warburg Research
06.08.26 Basler Buy Warburg Research
06.08.26 Basler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Basler Buy Warburg Research
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EQS Group EQS-PVR: Basler AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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