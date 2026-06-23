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Symbol BSLAF

Warburg Research

Basler Hold

09:11 Uhr
Basler Hold
Aktie in diesem Artikel
Basler AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Basler von 25 auf 30 Euro angehoben, die Aktien nach der jüngsten Kursrally aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Auftragsdynamik des Spezialisten für Bildverarbeitungslösungen sei inzwischen eingepreist, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Eine weitere Erhöhung der Jahresziele hält er für wahrscheinlich. Er erinnerte aber daran, dass sich die Aktien seit dem Bericht zum ersten Quartal bereits verdoppelt haben./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Basler AG

Zusammenfassung: Basler Hold

Unternehmen:
Basler AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
29,15 €		 Abst. Kursziel*:
2,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,45%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Basler AG

09:11 Basler Hold Warburg Research
28.08.25 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.25 Basler Hold Jefferies & Company Inc.
23.05.24 Basler Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.05.24 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-News: 3-month result 2026: Basler AG starts fiscal year 2026 with very strong growth in incoming orders, revenues, and earnings
EQS Group EQS-Adhoc: Basler AG reports preliminary financial results for the first quarter of 2026: Very strong start to the year; company raises forecast for 2026
EQS Group EQS-Adhoc: Basler AG reports preliminary financial results for the first quarter of 2026: Very strong start to the year; company raises forecast for 2026
EQS Group EQS-PVR: Basler AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Basler AG: Ines Brückel, Transfer of own shares of the Basler AG as a share-based component of the 2025 Board of Management compensation.
EQS Group EQS-DD: Basler AG: Hardy Mehl, Transfer of own shares of the Basler AG as a share-based component of the 2025 Board of Management compensation.
EQS Group EQS-DD: Basler AG: Dr. Dietmar Ley, Transfer of own shares of the Basler AG as a share based component of the 2025 Board of Management compensation.
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