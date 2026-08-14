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Symbol SRBZF

Deutsche Bank AG

STRATEC SE Hold

10:06 Uhr
STRATEC SE Hold
Aktie in diesem Artikel
STRATEC SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Diese belegten eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum ersten Jahresviertel, schrieb Jan Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Auftragslage des Herstellers von Analysesystemen und Laborsoftware für die medizinische Diagnostik sei jedoch weiter schwankend. Der Abbau von Lagerbeständen seitens der Kunden sei hartnäckiger als ursprünglich gedacht./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRATEC

Zusammenfassung: STRATEC Hold

Unternehmen:
STRATEC SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
45,65 €		 Abst. Kursziel*:
-54,00%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
22,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,04%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STRATEC SE

10:06 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
17.08.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
17.08.26 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
03.07.26 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: STRATEC SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: STRATEC SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: STRATEC SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: STRATEC SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: STRATEC SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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