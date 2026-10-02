Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 58,14 Mrd. EURKGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
AI Analyse
Deutsche Bank Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Anke Reingen passte in einer am Montag vorliegenden Ausblick ihre Schätzungen an. Nach jüngsten Äußerungen der Unternehmensleitung etwa zu den prognostizierten Kreditausfällen seien die Markterwartungen möglicherweise bereits insgesamt nach unten korrigiert worden./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
31,31 €
|Abst. Kursziel*:
15,00%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
31,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,91%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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