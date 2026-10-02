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RBC Capital Markets

Deutsche Bank Outperform

19:41 Uhr
Deutsche Bank Outperform
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
31,33 EUR 0,36 EUR 1,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Anke Reingen passte in einer am Montag vorliegenden Ausblick ihre Schätzungen an. Nach jüngsten Äußerungen der Unternehmensleitung etwa zu den prognostizierten Kreditausfällen seien die Markterwartungen möglicherweise bereits insgesamt nach unten korrigiert worden./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
31,31 €		 Abst. Kursziel*:
15,00%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
31,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,91%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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