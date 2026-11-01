UBS AG

Santander Buy

12:06 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 13,30 Euro auf "Buy" belassen. Die Quote notleidender Kredite bei US-Autofinanzierungen der spanischen Bank habe sich im Monat Oktober verbessert, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwoch. Damit habe ein Teil der Schwäche vom September und aus dem dritten Quartal ausgeglichen werden können. Dennoch sei es zu früh, um von einer Stabilisierung zu sprechen, da die Trends seit Jahresbeginn bislang weiterhin negativ seien./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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