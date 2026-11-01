HUGO BOSS Aktie
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Marktkap. 2,63 Mrd. EURKGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
AI Analyse
HUGO BOSS Sell
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Hugo Boss von 60 auf 35 Euro nahezu halbiert und die Aktien von "Buy" auf "Sell" abgestuft. Absicherungsgeschäfte im Kontext der Übernahme durch Frasers hielten den Kurs auf kurze Sicht an der Marke von 38 Euro, schrieb Christoph Dolleschal am Donnerstag. Ab Mitte 2027 dürfte die Unterstützung durch Aktienoptionen schwinden und der Kurs dürfte sich seinem Kursziel von 35 Euro annähern. Auch eine Dividendenaktie werde Hugo Boss wohl in den kommenden Jahren nicht werden./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 07:51 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Sell
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
36,37 €
|Abst. Kursziel*:
-3,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,33%
|
Analyst Name:
Christoph Dolleschal
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,49 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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