Hugo Boss: Blutleere Übernahme

Frasers hat bei Hugo Boss die Mehrheit übernommen, doch die strategischen Vorteile bleiben überschaubar. Für eine Aufwertung der Aktie bedarf es vor allem einer operativen Wende.

Jetzt ist es offiziell: Die Frasers Group hat bei Hugo Boss endgültig das Ruder übernommen. Mit dem Kauf weiterer knapp 200.000 Aktien für 7,6 Mio. Euro stockten die Briten ihren Anteil auf 50,08 Prozent auf. Damit ist Hugo Boss künftig im Mehrheitsbesitz des Handelskonzerns. Überraschend kommt dieser Schritt nicht. Schließlich hatte Frasers seine Beteiligung über Jahre ausgebaut und im Sommer mit einem Übernahmeangebot zu 38 Euro je Aktie bereits knapp 48 Prozent erreicht.

Synergien bleiben überschaubar

Strategisch ist allerdings kaum erkennbar, welche Vorteile sich aus der Verbindung eines Herstellers von Premiummode mit einem Handelskonzern ergeben sollen, dessen wichtigstes Standbein die Discount-Sportartikelkette Sports Direct ist. Größere Synergien bei Produktion oder Produktentwicklung sind kaum erkennbar. Vertriebsseitig verfügt Frasers mit Flannels, Harvey Nichols und The Webster zwar auch über gehobene Vertriebskanäle, aber abgesehen davon, dass Boss längst ein gut ausgebautes Vertriebsnetz besitzt, liegt der Schwerpunkt der Briten weiterhin im preisorientierten Einzelhandel. Eine verstärkte Vermarktung über derartige Kanäle könnte der Premiumstrategie von Hugo Boss eher noch schaden. Insgesamt wirkt die Übernahme daher strategisch blutleer.

Operative Schwäche hält an

Operativ hat Hugo Boss derzeit ohnehin ganz andere Probleme. Im ersten Halbjahr brach der Umsatz um knapp zehn Prozent auf 1,81 Mrd. Euro ein und das EBIT sogar um rund 34 Prozent auf 94 Mio. Euro. Das Management setzt nun auf eine Straffung des Sortiments, effizientere Vertriebsstrukturen und eine stärkere Konzentration auf profitable Umsätze. Für 2026 werden allerdings weiterhin ein währungsbereinigter Umsatzrückgang im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und ein EBIT-Rückgang auf 300 bis 350 Mio. Euro erwartet.

Aktie ohne Übernahmefantasie

Insofern fehlen derzeit die Argumente für eine wirkliche Neubewertung der Boss-Aktie. Frasers hat seine angestrebte Mehrheit bereits erreicht, ohne den übrigen Aktionären eine weitere Übernahmeprämie zahlen zu müssen und ohne überzeugende strategische Perspektiven zu bieten. Und operativ ist die Aktie selbst bei Erreichung der Jahresziele mit einem KGV um 14 kein wirkliches Schnäppchen. Bleibt die Hoffnung auf eine operative Trendwende. Solange diese nicht erkennbar ist, erscheint die Aktie wenig reizvoll.

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Erstellung am 28.10.26 um 11:07 Uhr.

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