Siemens Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 205,66 Mrd. EURKGV 25,18
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
AI Analyse
Siemens Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Im Geschäftsjahr 2027 böten sich mehrere Chancen für Aufwärtskorrekturen, schrieb Alasdair Leslie am Mittwoch. Er hob hervor, dass das Thema Industrial KI Bedeutung gewinnt für das Segment Digital Industries (DI). Damit gemeint sind KI-Lösungen für den Einsatz in Produktion, Fertigung, Logistik von Unternehmen. Die derzeitigen Ziele für das Geschäftsjahr hält er für zunehmend sattelfest./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 21:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Outperform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
330,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
265,65 €
|Abst. Kursziel*:
24,22%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
269,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,29%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
304,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|08:06
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|08:06
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|08:06
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.