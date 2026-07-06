Barclays Capital

Siemens Underweight

14:41 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 230 auf 235 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Markt für Rechenzentren werde erst 2028 seinen Höhepunkt erreichen, schrieb George Featherstone am Montag. 2026 und 2027 sei für die Elektrifizierungsgrößen zunächst noch starkes Wachstum zu erzielen. Die besten Chancen räumt er Schneider Electric und den neu empfohlenen Legrand ein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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