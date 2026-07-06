Siemens Aktie
Marktkap. 216,56 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 230 auf 235 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Markt für Rechenzentren werde erst 2028 seinen Höhepunkt erreichen, schrieb George Featherstone am Montag. 2026 und 2027 sei für die Elektrifizierungsgrößen zunächst noch starkes Wachstum zu erzielen. Die besten Chancen räumt er Schneider Electric und den neu empfohlenen Legrand ein./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
Zusammenfassung: Siemens Underweight
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
235,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
273,40 €
|Abst. Kursziel*:
-14,05%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
270,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,08%
|
Analyst Name:
George Featherstone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
287,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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