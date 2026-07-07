flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 4,28 Mrd. EURKGV 24,57 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flatexdegiro von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Grace Dargan passte am Dienstag ihre Schätzungen für die europäischen Broker vor deren Berichtssaison an. Ihr Favorit bleibt Avanza, gefolgt von Flatex./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 18:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Overweight
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
37,86 €
|Abst. Kursziel*:
10,94%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
37,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,70%
|
Analyst Name:
Grace Dargan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|08:36
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|07.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|07.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|07.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.07.22
|flatexDEGIRO Underweight
|Morgan Stanley
|22.04.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.