DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 62,36 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group nach vorläufigen Quartalszahlen von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank einer starken Performance der Express-Sparte seien die Ergebniskennziffern des Logistikkonzerns deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,40 €
|Abst. Kursziel*:
8,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,58%
|
Analyst Name:
Harishankar Ramamoorthy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|11:16
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|10:21
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|08:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|10:21
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|08:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|08:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|11:16
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|08:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research