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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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55,26 EUR -1,14 EUR -2,02 %
STU
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DHL Group (ex Deutsche Post) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 62,36 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
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Symbol DPSTF

UBS AG

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

11:16 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
55,26 EUR -1,14 EUR -2,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebit) im zweiten Quartal positiv überrascht, schrieb Cristian Nedelcu in einer Reaktion am Mittwoch. Das angehobene Ebit-Jahresziel erscheine vor diesem Hintergrund konservativ - die Konsensschätzungen könnten steigen./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
55,40 €		 Abst. Kursziel*:
-16,97%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
55,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,76%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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