ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 43,35 Mrd. EURKGV 10,68 Div. Rendite 1,32%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal von 45 auf 59 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Jones hob seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die beiden kommenden Jahre am Dienstag an. Die Aktien seien zudem deutlich gestiegen, schrieb er zur Begründung des neuen Ziels. Die Gewinndynamik sollte zunehmen. Allerdings sei die Aktie schon weitgehend angemessen bewertet, auch wenn sie optisch günstig erscheine./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
59,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
56,50 €
|Abst. Kursziel*:
4,42%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
54,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,94%
|
Analyst Name:
Andrew Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|08:31
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|ArcelorMittal Neutral
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|07.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|08:31
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|04.05.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG