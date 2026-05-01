ArcelorMittal Aktie

49,43 EUR +0,50 EUR +1,02 %
STU
49,57 EUR +0,66 EUR +1,35 %
HAML
Marktkap. 37,48 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,30%
WKN A2DRTZ

ISIN LU1598757687

Symbol AMSYF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Jones resümierte am Donnerstag den Bericht des Stahlkonzerns zum ersten Quartal. Die Signale für das zweite Quartal seien positiv gewesen. Der Protektionismus der EU dürfte sich dann bei den Preisen bemerkbar machen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
49,12 €		 Abst. Kursziel*:
-8,39%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
49,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,96%
Analyst Name:
Andrew Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

08:01 ArcelorMittal Neutral UBS AG
01.05.26 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
27.04.26 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

