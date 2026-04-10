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Marktkap. 39,61 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,30%
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WKN A2DRTZ

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ISIN LU1598757687

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Symbol AMSYF

Deutsche Bank AG

ArcelorMittal Buy

10:51 Uhr
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die Erholung in den Kernmärkten des Stahlkonzerns starte schleppend, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
50,94 €		 Abst. Kursziel*:
11,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
51,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,33%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

10:51 ArcelorMittal Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:51 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08.04.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
31.03.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
09.03.26 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
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