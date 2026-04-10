ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 39,61 Mrd. EURKGV 10,68 Div. Rendite 1,30%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die Erholung in den Kernmärkten des Stahlkonzerns starte schleppend, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
50,94 €
|Abst. Kursziel*:
11,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,33%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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