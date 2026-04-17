ArcelorMittal Aktie

50,46 EUR -0,56 EUR -1,10 %
Marktkap. 39,78 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,31%
WKN A2DRTZ

ISIN LU1598757687

Symbol AMSYF

UBS AG

ArcelorMittal Neutral

14:26 Uhr
ArcelorMittal Neutral
ArcelorMittal
50,46 EUR -0,56 EUR -1,10%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ArcelorMittal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Es sei noch zu früh, um die Stahlpreisrally in den Geschäftsresultaten der Hersteller zu sehen, schrieb Andrew Jones am Freitag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison des ersten Quartals. Der Fokus liege daher auf den Ausblicken der Unternehmen. Bei ArcelorMittal rechnet Jones vor allem wegen des Nordamerika-Geschäfts mit einem vierprozentigen operativen Ergebnisanstieg (Ebitda)./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
50,88 €		 Abst. Kursziel*:
-11,56%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
50,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,82%
Analyst Name:
Andrew Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

14:26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
17.04.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
16.04.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 ArcelorMittal Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.04.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
