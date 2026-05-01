Linde Aktie
Marktkap. 200,67 Mrd. EURKGV 29,19 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 561 US-Dollar belassen. Der Industriegasekonzern habe die Erwartungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie das 29. Mal in Folge übertroffen, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der veröffentlichte kurzfristige Geschäftsausblick sei solide./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Outperform
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 561,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 507,92
|Abst. Kursziel*:
10,45%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 507,51
|Abst. Kursziel aktuell:
10,54%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 540,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Linde plc
|08:11
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Linde Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|13.03.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08:11
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Linde Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|13.03.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08:11
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Linde Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13.03.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13.03.26
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|19.01.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|27.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|25.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|18.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|26.03.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG