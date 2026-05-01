DAX 24.292 +1,4%ESt50 5.882 +0,0%MSCI World 4.671 -0,1%Top 10 Crypto 10,04 +2,5%Nas 25.114 +0,9%Bitcoin 67.963 +1,4%Euro 1,1727 -0,2%Öl 108,1 -1,0%Gold 4.613 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Microsoft 870747 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Autozölle dürften VW & Co. belasten -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- E.ON, UBS, Merck im Fokus
Top News
Aktien von Samsung & SK hynix im KI-Boom: Was die Chip-Rally für Anleger bedeutet Aktien von Samsung & SK hynix im KI-Boom: Was die Chip-Rally für Anleger bedeutet
Ausblick: Super Micro Computer gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Super Micro Computer gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Linde Aktie

Kaufen
Verkaufen
Linde Aktien-Sparplan
430,40 EUR +1,60 EUR +0,37 %
STU
507,51 USD -0,34 USD -0,07 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 200,67 Mrd. EUR

KGV 29,19 Div. Rendite 1,41%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3D7VW

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IE000S9YS762

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LIN

Bernstein Research

Linde Outperform

08:11 Uhr
Linde Outperform
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
430,40 EUR 1,60 EUR 0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 561 US-Dollar belassen. Der Industriegasekonzern habe die Erwartungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie das 29. Mal in Folge übertroffen, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der veröffentlichte kurzfristige Geschäftsausblick sei solide./mis/rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Outperform

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 561,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 507,92		 Abst. Kursziel*:
10,45%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 507,51		 Abst. Kursziel aktuell:
10,54%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 540,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

08:11 Linde Outperform Bernstein Research
08:01 Linde Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.04.26 Linde Outperform Bernstein Research
26.03.26 Linde Halten DZ BANK
13.03.26 Linde Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Linde plc

finanzen.net Linde zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Linde stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Linde-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge
finanzen.net Erste Schätzungen: Linde legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag
finanzen.net Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag fester
MotleyFool Linde (LIN) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Zacks Linde Q1 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y, Dividend Raised
Benzinga Linde Reports Q1 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
Zacks Linde (LIN) Reports Q1 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Zacks Linde (LIN) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
EQS Group EQS-News: Linde Reports First-Quarter 2026 Results (Earnings Release Tables Attached)
Zacks Linde Gears Up to Report Q1 Earnings: What's in the Offing?
EQS Group EQS-News: Linde Declares Dividend in Second Quarter 2026
RSS Feed
Linde plc zu myNews hinzufügen