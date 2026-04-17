Linde Aktie
Marktkap. 193,94 Mrd. EURKGV 29,19 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 537 auf 561 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs hätten so manches Überkapazitätsproblem in der Chemiebranche gelöst, schrieb James Hooper am Freitagabend. Selbst wenn die Straße von Hormus nun wieder geöffnet bleibe, reiche der Rückstau in der Lieferkette kurzfristig für positive Ergebnisüberraschungen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 20:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Linde Outperform
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 561,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 492,23
|Abst. Kursziel*:
13,97%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 493,90
|Abst. Kursziel aktuell:
13,59%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 539,57
*zum Zeitpunkt der Analyse
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