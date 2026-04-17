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Symbol LIN

Bernstein Research

Linde Outperform

11:21 Uhr
Linde Outperform
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 537 auf 561 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs hätten so manches Überkapazitätsproblem in der Chemiebranche gelöst, schrieb James Hooper am Freitagabend. Selbst wenn die Straße von Hormus nun wieder geöffnet bleibe, reiche der Rückstau in der Lieferkette kurzfristig für positive Ergebnisüberraschungen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 20:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Linde Outperform

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 561,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 492,23		 Abst. Kursziel*:
13,97%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 493,90		 Abst. Kursziel aktuell:
13,59%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 539,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

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