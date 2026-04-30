KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,64 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Nach zuletzt hohen Kursverlusten seien die Erwartungen an das Zahlenwerk niedrig gewesen, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Hersteller von Lager- und Logistiktechnik habe mit den Aufträgen die Erwartungen übertroffen und den Ausblick bekräftigt./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Buy
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,85 €
|Abst. Kursziel*:
48,23%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
44,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,09%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
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