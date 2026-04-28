KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,68 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion nach Quartalszahlen von 71 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe klar positiv überrascht, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Er sprach von einem insgesamt ordentlichen Zwischenbericht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Buy
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
44,31 €
|Abst. Kursziel*:
57,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
44,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
58,87%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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