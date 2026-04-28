Warburg Research

KION GROUP Buy

11:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion nach Quartalszahlen von 71 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe klar positiv überrascht, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Er sprach von einem insgesamt ordentlichen Zwischenbericht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP