KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,81 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum ersten Quartal von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit einem starken Auftragseingang sieht sich Philippe Lorrain in seiner positiven Haltung zu dem Lagerausrüster bestätigt. Wie er in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung schrieb, habe es auch im Rahmen einer Telefonkonferenz ermutigende Aussagen gegeben. Das Unternehmen bleibe "Fest im Sattel"./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 14:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 16:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Outperform
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
44,17 €
|Abst. Kursziel*:
47,16%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
44,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,07%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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