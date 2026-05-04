Bernstein Research

KION GROUP Outperform

08:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum ersten Quartal von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit einem starken Auftragseingang sieht sich Philippe Lorrain in seiner positiven Haltung zu dem Lagerausrüster bestätigt. Wie er in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung schrieb, habe es auch im Rahmen einer Telefonkonferenz ermutigende Aussagen gegeben. Das Unternehmen bleibe "Fest im Sattel"./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 14:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 16:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP