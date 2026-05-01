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Symbol UNLYF

Barclays Capital

Unilever Overweight

12:51 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Bisher habe unter den Unternehmen im Basiskonsumgüter-Bereich nur Coca-Cola ein besseres Volumenwachstum an den Tag gelegt als Unilever, schrieb Warren Ackerman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Volumenanstieg um 2,9 Prozent sei beeindruckend angesichts der Schwäche in Europa. Der hohe Ölpreis sei zwar auch für Unilever ein Problem. Das Unternehmen sehe aber selbst genügend Stellschrauben, um die Margenziele dennoch zu erfüllen./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
55,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
44,07 £		 Abst. Kursziel*:
24,80%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,28 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever PLC

12:51 Unilever Overweight Barclays Capital
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30.04.26 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
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