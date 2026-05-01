Unilever Aktie
Marktkap. 111,54 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Bisher habe unter den Unternehmen im Basiskonsumgüter-Bereich nur Coca-Cola ein besseres Volumenwachstum an den Tag gelegt als Unilever, schrieb Warren Ackerman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Volumenanstieg um 2,9 Prozent sei beeindruckend angesichts der Schwäche in Europa. Der hohe Ölpreis sei zwar auch für Unilever ein Problem. Das Unternehmen sehe aber selbst genügend Stellschrauben, um die Margenziele dennoch zu erfüllen./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
55,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
44,07 £
|Abst. Kursziel*:
24,80%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,28 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever PLC
|12:51
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|01.05.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|01.05.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|01.05.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets