Ferrari Aktie
Marktkap. 54,28 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. In einem Expertengespräch mit dem ehemaligen Leiter der Einkaufsabteilung, Antonio Trotta, wolle er die allgemeinen Markttrends für den Sportwagenbauer sowie für das gesamte Segment erörtern und den Weg zur Elektrifizierung von Luxus-Sportwagen beleuchten, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
460,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
307,30 €
|Abst. Kursziel*:
49,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
305,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,40%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
409,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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