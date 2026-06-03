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Symbol RACE

Deutsche Bank AG

Ferrari Buy

09:46 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. In einem Expertengespräch mit dem ehemaligen Leiter der Einkaufsabteilung, Antonio Trotta, wolle er die allgemeinen Markttrends für den Sportwagenbauer sowie für das gesamte Segment erörtern und den Weg zur Elektrifizierung von Luxus-Sportwagen beleuchten, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
307,30 €		 Abst. Kursziel*:
49,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
305,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,40%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
409,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:46 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
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