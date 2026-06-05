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Symbol UNLYF

Barclays Capital

Unilever Overweight

09:01 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
50,30 EUR 0,57 EUR 1,15%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5500 auf 5650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Warren Ackerman widmete sich in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse dem Bereich Consumer Health innerhalb der europäischen Konsumgüterbranche, also dem Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten. Hier werde das Wachstum vor allem von den Preisen bestimmt, die "Gewinner" unterschieden sich allerdings durch den Absatz. Ackermans Top-Favoriten heißen Unilever, Danone und Haleon. Für Beiersdorf strich er derweil seine Empfehlung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 02:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
56,50 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,85 £		 Abst. Kursziel*:
31,87%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,86 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever PLC

09:01 Unilever Overweight Barclays Capital
09.06.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Unilever Outperform Bernstein Research
02.06.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Unilever Outperform Bernstein Research
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