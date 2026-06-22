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Symbol UNLYF

Bernstein Research

Unilever Outperform

08:26 Uhr
Unilever Outperform
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
52,19 EUR 0,30 EUR 0,58%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Im US-Konsumgütermarkt habe die Absatzdynamik in den vergangenen vier Wochen zum Vorzeitraum abgenommen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Dabei sei das Wachstum vor allem in den Segmenten Lebensmittel und Haushalt geringer geworden. Der Bereich Körperpflege sei die stärkste Kategorie geblieben, wenngleich auch hier die Verkäufe weniger stark gewachsen seien./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Outperform

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
58,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
44,53 £		 Abst. Kursziel*:
30,23%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,86 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever PLC

08:26 Unilever Outperform Bernstein Research
10.06.26 Unilever Overweight Barclays Capital
09.06.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Unilever Outperform Bernstein Research
02.06.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
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