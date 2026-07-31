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Symbol UNLYF

UBS AG

Unilever Sell

11:41 Uhr
Unilever Sell
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
55,74 EUR 0,53 EUR 0,96%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Quartalszahlen und einem Treffen mit dem Management auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Von der Fußball-Weltmeisterschaft habe der Konsumgüterkonzern vor allem in der Sparte Körperpflege profitiert, schrieb Guillaume Delmas in einer Einschätzung am Montag. Der Fokus des Managements liege nicht so sehr auf einem Quartal, sondern auf mittelfristigen Trends über vier beziehungsweise zehn Quartale./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Sell

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
44,40 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
55,75 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,29 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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