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Symbol ZLDSF

UBS AG

Zalando Buy

04.08.26
Zalando Buy
Aktie in diesem Artikel
Zalando
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Kursstärke der Aktien und eines gesenkten Umsatzziels für 2026 dürften die Nachrichten des Online-Modehändlers vom Markt negativ aufgenommen werden, schrieb Yashraj Rajani in einer ersten Einschätzung am Dienstag./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,58 €		 Abst. Kursziel*:
48,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,59%
Analyst Name:
Yashraj Rajani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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