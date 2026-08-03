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Symbol AZN

UBS AG

AstraZeneca Buy

13:26 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17600 Pence belassen. Analyst Matthew Weston zeigte sich in einer Studie Dienstag überrascht von Berichten über eine Übernahme von Bristol-Myers durch den britischen Pharmariesen. Die Geschichte habe gezeigt, dass Mega-Deals im Pharmasektor eine Stagnation von Forschung und Entwicklung nach sich ziehen. Investoren könnten sich nun fragen, wie sehr das Management von Astrazeneca der eigenen Pipeline traut./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 12:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
176,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
137,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,21 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

13:26 AstraZeneca Buy UBS AG
12:16 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
03.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
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