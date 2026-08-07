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Warburg Research

Stabilus SE Buy

04.08.26
Stabilus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Stabilus SE
17,02 EUR 0,56 EUR 3,40%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. In den vergangenen 18 Monaten habe sich der Aktienkurs im Vergleich zu anderen Branchentiteln am schlechtesten entwickelt, schrieb Christian Cohrs in einer Studie am Dienstag. Der jüngste Ausverkauf der Papiere des Autozulieferers stehe aber nicht in Relation zur Nachrichtenlage. Ein erwartet schwaches viertes Quartal könne zur Talsohle werden./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stabilus

Zusammenfassung: Stabilus Buy

Unternehmen:
Stabilus SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,80 €		 Abst. Kursziel*:
115,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
99,76%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stabilus SE

04.08.26 Stabilus Buy Warburg Research
04.08.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Stabilus Outperform Bernstein Research
30.07.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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