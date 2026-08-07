Stabilus Aktie
Marktkap. 424,35 Mio. EURKGV 26,32 Div. Rendite 1,42%
WKN STAB1L
ISIN DE000STAB1L8
Stabilus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. In den vergangenen 18 Monaten habe sich der Aktienkurs im Vergleich zu anderen Branchentiteln am schlechtesten entwickelt, schrieb Christian Cohrs in einer Studie am Dienstag. Der jüngste Ausverkauf der Papiere des Autozulieferers stehe aber nicht in Relation zur Nachrichtenlage. Ein erwartet schwaches viertes Quartal könne zur Talsohle werden./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stabilus
Zusammenfassung: Stabilus Buy
|Unternehmen:
Stabilus SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,80 €
|Abst. Kursziel*:
115,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
99,76%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stabilus SE
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.22
|Stabilus Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.22
|Stabilus Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.12.21
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.21
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.21
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.09.21
|Stabilus Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA