DAX 26.085 +0,3%ESt50 6.452 +0,4%MSCI World 4.908 +0,1%Top 10 Crypto 8,2480 +1,8%Nas 25.914 +2,1%Bitcoin 55.117 +0,0%Euro 1,1510 +0,0%Öl 85,72 +2,3%Gold 4.050 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekorden -- Zalando engt EBIT-Ziel ein -- Lufthansa kassiert Ausblick -- Gold, AMD, SpaceX, Microsoft, Palantir, Continental, ON, RENK, Snap, Daimler Truck im Fokus
Top News
Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
SpaceX-Aktie vor Erstbericht mit Gewinnen: Anleger fragen nach pinken Raketen statt Zahlen SpaceX-Aktie vor Erstbericht mit Gewinnen: Anleger fragen nach pinken Raketen statt Zahlen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
41,09 EUR -2,92 EUR -6,63 %
STU
finanzen.net zero
Fresenius Medical Care (FMC) St. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 10,9 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578580

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785802

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FMCQF

Deutsche Bank AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

12:16 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,09 EUR -2,92 EUR -6,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das besser als erwartet ausgefallene Zahlenwerk des Dialysespezialisten zum zweiten Quartal sei vom schwachen Trend bei den Behandlungen überschattet worden, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
41,19 €		 Abst. Kursziel*:
-2,89%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
41,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,65%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

09:21 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
08:31 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
08:06 Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform Bernstein Research
08:01 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

finanzen.net Experten-Einschätzung Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
finanzen.net FMC mit starkem Ergebnis: Warum Anleger die Aktie dennoch verkaufen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: FMC sehr schwach - Enttäuschung über Behandlungszahlen in USA
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag massiv unter Druck
dpa-afx ROUNDUP: Hohe Sondereffekte bescheren FMC starkes Quartal - Aktie unter Druck
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX klettert zum Start
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus
finanzen.net Underperform für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag im Ausverkauf
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
Zacks FMC (FMC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
MotleyFool Why FMC Corporation Rallied Today
Zacks FMC Q2 Earnings Beat Estimates on Favorable Costs, Revenues Miss
Zacks FMC Technologies (FTI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
Zacks FMC (FMC) Tops Q2 Earnings Estimates
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
Zacks Analysts Estimate FMC (FMC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
RSS Feed
Fresenius Medical Care (FMC) St. zu myNews hinzufügen