Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 10,9 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das besser als erwartet ausgefallene Zahlenwerk des Dialysespezialisten zum zweiten Quartal sei vom schwachen Trend bei den Behandlungen überschattet worden, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
41,19 €
|Abst. Kursziel*:
-2,89%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
41,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,65%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|09:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|08:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|08:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|09:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital