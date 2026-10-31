Boeing Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 121,44 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
AI Analyse
Boeing Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Boeing von 267 auf 216 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Erholung der Flugzeugproduktion ziehe sich hin, schrieb Robert Czerwensky in einer am Montag vorliegenden Studie. Im dritten Quartal hätten aber ein Umsatzplus und der überraschend hohe Free Cashflow verdeutlicht, dass der Flugzeugbauer Fortschritte mache. Die Aktie habe nach ihrem Kurseinbruch Potenzial./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Kaufen
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 175,75
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 175,42
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 250,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|19:36
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|08:16
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|19:36
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|08:16
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|19:36
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|08:16
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|03.01.23
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital